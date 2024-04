Prefeitos de capitais e grandes cidades gravaram um vídeo em que alertam para o crescimento da epidemia de dengue e pedem medidas de controle da doença.

Funcionário do governo da Bahia atua para tentar conter avanço da dengue - Mateus Pereira/Governo da Bahia

A iniciativa, da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), reúne 15 gestores municipais, entre eles os de São Paulo (Ricardo Nunes, do MDB), Belo Horizonte (Fuad Noman, do PSD), Aracaju (Edvaldo Nogueira, do PDT), Curitiba (Rafael Greca, do PSD), Belém (Edmilson Rodrigues, do PSOL), Campinas (Dário Saadi, do Republicanos) e Pelotas (Paula Mascarenhas, do PSDB).

Eles se revezam na leitura de um texto. O vídeo conjunto foi inspirado em uma iniciativa anterior da FNP durante a crise da Covid.