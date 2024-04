Brasília

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, quer ampliar o uso de vans e barcos para facilitar as perícias em comunidades pobres ou regiões de difícil acesso do país, em uma tentativa de reduzir a fila do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e de diminuir o tempo médio de atendimento dos beneficiários.

Ministro da Previdência, Carlos Lupi, quer ampliar uso de vans e barcos em perícias móveis - Danilo Verpa/Folhapress

Lupi disse que, quando era ministro do Trabalho, no primeiro mandato de Dilma Rousseff, comprou cerca de 60 novas vans para o Sine (Sistema Nacional de Emprego).

Segundo ele, as vans estavam paradas nos pátios do Ministério do Trabalho. Depois de uma análise do estado dos veículos e de uma conversa com o ministro Luiz Marinho, Lupi acertou o uso de cerca de 20 vans para a Prev Móvel.

"Eu vou onde a população precisa. Eu pego uma van, equipo com dois computadores, quatro funcionários e eu vou em uma comunidade como a Rocinha, no Rio de Janeiro", diz o ministro. "Eu vou botar em torno de cem, em todo o Brasil, porque eu tive muitas emendas que os deputados fizeram a meu pedido. E estou recuperando os veículos para usar nesse Brasil profundo principalmente."

Além disso, o número de barcos da Prev Barco será ampliado de quatro para oito até o fim do ano. "Eu tenho nessas vans e barcos locais para fazer perícia. Vamos enviar médicos, assistentes, psicólogos."

A intenção é que essa medida e outras ajudem a levar a fila para um tempo médio de 30 dias até dezembro, abaixo dos 45 previstos em lei —hoje, essa média já está em 43 dias.