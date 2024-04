Brasília

As operações de portabilidade do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas cresceram quase 270% em março na comparação com o mesmo mês de 2023, acompanhando a queda da taxa de juros nesse tipo de crédito ao longo do ano passado.

Dados da Previdência Social mostram que foram 394.086 contratos transferidos para instituições financeiras com juros mais baixos, ante um total de 106.650 no ano passado.

Fachada de prédio da Previdência Social em Vila Mariana, São Paulo: portabilidade do consignado cresceu em março - Zanone Fraissat/Folhapress

Entre as instituições que mais fizeram portabilidade de contratos estão Facta Financeira, com 66.427, Banco do Brasil, com 43.854, Banco Agibank, com 42.289, e Banco Paraná, com 34.788.

Também foi registrado um aumento nas novas operações de empréstimos consignados em folha. Enquanto em março do ano passado foram registrados 588.316, no mês passado foram 815.338, crescimento de 38,6%.

No ano passado, o ministro Carlos Lupi (Previdência) travou uma queda de braço com bancos que oferecem esses empréstimos para reduzir o teto do consignado. Depois de tentar levar esse patamar para 1,7% ao mês, precisou recuar após bancos públicos e privados suspenderem as operações de empréstimos.

A taxa foi estabelecida em 1,97% no final de março de 2023. Desde então, recuou e, no final de fevereiro, estava em 1,72% ao mês para operações com desconto em folha. Na modalidade de cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o teto de juros é de 2,55% ao mês.

De acordo com a Previdência, dos 37,1 milhões de beneficiários, 14,5 milhões possuem empréstimos consignados, ou 39,18% dos beneficiários do INSS.