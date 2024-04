Brasília

O ministro Carlos Lupi (Previdência) negocia com sua colega Nísia Trindade (Saúde) uma forma de integrar as informações das duas pastas para usar os registros do SUS (Sistema Único de Saúde) para automatizar a prova de vida no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

INSS pode usar dados do SUS para automatizar prova de vida de beneficiário - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Desde janeiro de 2023, a obrigação de provar que o beneficiário está vivo é do INSS, que recorre a dados de outros órgãos públicos federais para cruzar informações com as que estão na base do governo. Até o final do ano a falta de prova de vida dos beneficiários não gerará bloqueio ou suspensão do benefício.

Lupi diz que a ideia é usar os atendimentos no SUS para fazer a prova de vida do beneficiário. "Tomou uma vacina, teve uma consulta no SUS, automaticamente esse registro seria encaminhado para a Previdência", diz.

"E é bom também porque chama o idoso para se vacinar. Eu ajudo a Previdência com a prova de vida e ajudo a saúde, chamando mais gente. E eu ajudo o cidadão que não vai precisar fazer nada a não ser tomar uma vacina dele ou ter um atendimento médio."