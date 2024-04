São Paulo

Durante jantar em apoio à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nesta segunda-feira (22), um dos nomes mais mencionados nas rodas de conversas dos presidentes de partidos foi o da vereadora Sonaira Fernandes (PL), ex-secretária de Políticas para a Mulher do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Sonaira é cotada para a vice do emedebista. Presente no jantar, Aldo Rebelo, secretário municipal de Relações Internacionais, também tem sido cotado para a vice, mas tem sinalizado desinteresse. Sua filiação ao MDB em abril dificultou a composição da chapa com Nunes, pois diversos partidos pedem a vice do prefeito.

Participaram do encontro os presidentes Baleia Rossi (MDB), Antonio Rueda (União), Marcos Pereira (Republicanos), Valdemar Costa Neto (PL), Renata Abreu (Podemos), Paulinho da Força (Solidariedade), Luis Tibé (Avante), entre outros líderes políticos.

Sonaira Fernandes (PL) durante evento da Secretaria de Políticas para a Mulher - Jardiel Carvalho-24.mar.2023/Folhapress

O perfil de Sonaira agrada aos diversos componentes heterogêneos da aliança construída pelo emedebista. Ela foi assessora do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), de quem segue sendo próxima e, por isso, tem aprovação da família Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-SP) deve apoiar o emdebista em sua reeleição.

Por ter sido secretária de Tarcísio, também é vista como boa opção pelo governador, que é considerado um dos apoiadores mais importantes pelo prefeito.

Além disso, ela é mulher, negra e evangélica, características consideradas eleitoralmente interessantes pelo prefeito, que então formaria um bloco complementar com Sonaira, dado que ele é branco, homem e católico.

Mais recentemente, ela tem sido elogiada por aliados de Nunes e de Tarcísio pela postura combativa na votação do projeto de privatização da Sabesp na Câmara Municipal de São Paulo, na quarta-feira (17). Ela discutiu com vereadores do PSOL e manifestantes que estavam nas galerias para defender o projeto, que é tratado como prioridade pelo governador.

Ela recebeu apoio da primeira-dama Regina Nunes nas redes sociais após o episódio.

Discursos e projetos controversos da vereadora nos últimos anos são vistos como possíveis obstáculos, por outro lado.

Na Câmara, como mostrou a coluna, Sonaira apresentou projetos que propõem que cotas raciais sejam proibidas em instituições públicas e privadas na cidade de São Paulo e que o sexo biológico seja o único critério para participação de atletas em competições no município, excluindo, assim transgêneros de disputas esportivas.

Outras propostas dela são a proibição de criação de banheiros unissex e do uso da linguagem neutra no município.