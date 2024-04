O vereador Celso Giannazi (PSOL) apresentou um requerimento à Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de São Paulo para que seja realizada uma diligência nas obras do estádio do Pacaembu.

Em seu pedido, Giannazi aponta que as previsões de reabertura do Pacaembu foram alteradas algumas vezes e sublinha a intenção da concessionária Allegra de realizar show do cantor Roberto Carlos no local mesmo após pedido de cancelamento por parte do Corpo de Bombeiros, que avaliou que o espaço não atendia às normas de segurança da corporação.

Estádio do Pacaembu e praça Charles Miller, na zona oeste de São Paulo - Eduardo Knapp-19.abr.2024/Folhapress

O evento foi cancelado após o prefeito Ricardo Nunes (MDB) ameaçar interditar o Pacaembu.

Além da diligência, Giannazi também pede que a Allegra e a prefeitura apresentem um cronograma atualizado das obras do estádio, iniciadas em junho de 2021, e que esclareçam se há atrasos na execução da obra nos termos contratuais. O pedido do vereador deve ser apreciado nesta quarta-feira (24).