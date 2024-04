Vereadores de São Bernardo do Campo (SP) estenderam uma faixa na Câmara da cidade em plena sessão do plenário nesta quarta-feira (24), com críticas à gestão da saúde no município.

Eles tentaram aprovar a convocação do secretário da pasta, Geraldo Reple Sobrinho, para falar sobre denúncias de negligência e violência obstétrica no Hospital da Mulher da cidade.

Como a base governista conseguiu derrubar o requerimento, três parlamentares –Glauco Braido (MDB), Paulo Chuchu (PL) e Julinho Fuzari (Cidadania)-- estenderam uma faixa com os dizeres: "Saúde pública de São Bernardo pede socorro! - Enquanto isso: secretário de Saúde de férias", em referência ao primeiro dia de férias de Reple.

Os três fazem oposição ao atual prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB).