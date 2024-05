São Paulo

O deputado estadual Antonio Donato (PT-SP) enviou ofício ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) em que pede o afastamento cautelar de Carlos Augusto Faggin, presidente do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do estado de São Paulo).

Faggin foi condenado por improbidade administrativa pela Justiça de São Paulo por sua atuação pelo destombamento do Casarão Saraceni, um dos raros imóveis que contavam a história da imigração italiana em Guarulhos, como mostrou reportagem do portal G1.

Deputado estadual Antonio Donato (PT) durante entrevista à Folha - Eduardo Anizelli-8.jan.2018/Folhapress

O imóvel foi tombado em 2000, mas em 2010, com base em parecer assinado por Faggin por meio de seu escritório particular, ele foi destombado com autorização da Câmara Municipal e da prefeitura. À época, Faggin era conselheiro do órgão de proteção do patrimônio —ele assumiu a presidência em 2017.

O Internacional Shopping de Guarulhos, dono do terreno, utilizou o espaço em que ficava o imóvel para ampliar o número de vagas de seu estacionamento.

O processo de destombamento foi alvo de ação apresentada pelo Ministério Público, que argumentou que a proposta tinha como objetivo único beneficiar economicamente o shopping, sem qualquer benefício à população.

A Justiça determinou perda de funções públicas e direitos políticos por três anos para Faggin e outros envolvidos, entre eles o atual prefeito de Guarulhos, Guti (PSD), além de pagamento de multa.

Os advogados de Faggin disseram ao G1 que ele apenas elaborou parecer técnico sobre o Casarão Saraceni e que esse documento tinha como objetivo informar e sugerir providências à administração pública.