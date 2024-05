Instigada pela coluna do colega João Pereira Coutinho, lá fui eu assistir à "Uma Ideia de Você", em que a atriz Anne Hathaway interpreta Soléne, uma galerista de 40 anos, que se envolve com um homem de 24. Hollywood tem muitas histórias com a mesma temática, que vão de comédias românticas bobinhas a dramas mais densos.

O texto de Coutinho foi compartilhado ad infinitum por grupos de mulheres por exaltar aquilo que parece perder relevância à medida que envelhecemos: sabedoria, experiência, autonomia, segurança. Justamente as características valorizadas pelos mocinhos que se interessam por "senhoras" com mais de 40 ou 50 nos filmes. Aquelas que, tais quais, na vida real, acabam invisíveis aos olhos não só dos homens mais velhos, mas de toda a sociedade. Que acabam desprezadas por jovens mulheres, como acontece com Hathaway numa cena de "Uma Ideia de Você". Acredite, é uma rotina mesmo para quem têm o shape da atriz. E, sim, o nome disso é etarismo.

A atriz Vera Fishcer durante ensaio da peça teatral "A Primeira Noite de um Homem", com o ator Armando Babaioff, sob direção de Miguel Falabella, no Rio de Janeiro - Ana Ottoni - 27.mai.2004/Folhapress

Mas o cinema leva às relações transgeracionais para as telas porque elas acontecem e porque ainda geram espanto. Como um homem mais jovem se interessa por mulheres que às vezes têm o dobro de sua idade? O texto de Coutinho responde. Minha contribuição é sobre por que gostamos de homens mais jovens?

O filme traz respostas, algumas sutis. Embora o ator Nicholas Galitzine tenha o vigor masculino de uma ervilha, não vamos desprezar a pujança e a juventude. Impossível negar que são atrativos, ainda mais para mulheres que descobriram que sua energia sexual não tem prazo de validade, como fomos levadas a acreditar. Um oblíquo tem seu valor, ahh se tem.

A crença popular de que barriga de chopp é sexy é só uma crença popular. A diferença é que as mulheres não abandonam maridos por causa disso. Bem, não abandonavam. Uma amiga diz que perdeu o interesse sexual pelo marido, que andava gordo e desleixado. Achou que era a menopausa. Assim que se separou e a libido voltou a apitar, descobriu que o problema era o marido. Pois é, parece que o jogo virou.

Mas nem só de sexo vive uma relação com diferença de idade. Em sua festa de 40 anos, Soléne encontra interessados. Todos têm alguma questão, a ex, os hábitos, a confiança inabalável. Sim, precisamos estudar a autoestima do hétero e mandar embalar. O filme retrata a realidade, homens mais velhos são chatos, cheios de mania, mandões, acomodados. E antes que o leitor reclame que estou generalizando, sim, estou. E você não faz favor a ninguém se for diferente, a não ser a si mesmo.

Os mais jovens cresceram em um contexto social que valoriza e promove a igualdade de gênero. São parcerias mais equilibradas, com responsabilidades divididas e suporte mútuo. São menos ciumentos e possessivos, porque entendem que não pertencemos um ao outro. Eu, por exemplo, jamais estaria num casamento de 12 anos se meu marido não fosse um homem feminista. Não é coincidência que ele seja mais novo.

Há muito mais curiosidade e admiração por nossas experiências, do que disputa. E nos oferecem um cardápio mais variado de entretenimento, uma vida com mais frescor e leveza. Nos olham como mulher e não como empregada ou como mãe. Sabem que precisamos de tempo e espaço porque estamos preenchidas pela vida que construímos, que não há vazios à espera de amores vagabundos. Estamos inteiras, não precisamos de outra metade.