Brasília

O Ministério do Trabalho prepara uma portaria para flexibilizar e agilizar a liberação de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), seguro-desemprego e abono salarial de quem mora nos 336 municípios atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul e incluídos no decreto de calamidade pública do governo federal. A medida deve ser adotada ainda nesta semana.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho - Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro Luiz Marinho acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo (5) ao Rio Grande do Sul, para fazer uma análise da situação.

Nesta segunda (6), Marinho se reuniu com sua equipe para analisar alternativas para atender aos trabalhadores afetados no estado. Também conversou com representantes de empresários e trabalhadores gaúchos.