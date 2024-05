Líder do PL na Câmara, o deputado Altineu Côrtes (RJ) vai apresentar proposta de um "Cartão Casa", no valor de R$ 10 mil, para que desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul possam mobiliar o imóvel e comprar eletrodomésticos.

O deputado Altineu Cortes , líder do PL na Câmara - Gabriela Biló/Folhapress

O projeto deve ser protocolado nesta quarta-feira (15) e trabalhado no partido de oposição como uma alternativa ao voucher de R$ 5.100 que o presidente Lula (PT) deve anunciar nesta tarde, durante viagem a estado.

O projeto tem como precedente um plano lançado no governo Dilma Rousseff. Na ocasião, a Caixa Econômica Federal lançou o "Minha Casa Melhor", crédito disponibilizado a cadastrados no Minha Casa, Minha Vida. O programa foi suspenso por causa do alto índice de inadimplência.

Para o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o valor oferecido pelo governo Lula é muito baixo. "O cara que perdeu tudo precisa mobiliar sua casa, comprar geladeira, fogão, sofá. Quem perdeu tudo precisa de no mínimo R$ 10 mil", afirmou.