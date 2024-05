Brasília

O Partido dos Trabalhadores (PT) deverá indicar o nome do deputado federal Jilmar Tatto (SP) para integrar o grupo de trabalho que irá formular uma nova proposta do projeto de lei das fake news. Tatto é o secretário nacional de Comunicação do partido.

O GT das Fake News foi anunciado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), há quase um mês, mas ainda não foi oficializado. A criação do grupo, na prática, faz com que o processo de discussão em torno da regulamentação das redes sociais comece praticamente do zero.

Em reunião com líderes partidários na segunda (6), Lira pediu para que as legendas indicassem nomes de seus representantes para integrar esse grupo —ele não estipulou, contudo, prazo para a sua instalação.

Segundo relatos de participantes, o presidente da Câmara também pediu celeridade para indicar os deputados que integrarão um segundo GT, voltado para debater as prerrogativas parlamentares.

Para esse grupo, o PT deve indicar o nome do deputado Carlos Zarattini (SP).