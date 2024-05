Brasília

Os participantes da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas que ocorrerá em Belém (PA) em novembro de 2025, não devem esperar um evento com estrutura turística e hoteleira semelhante a que encontrariam em Nova York ou Singapura, afirma o ministro Celso Sabino (Turismo).

Ministro do Turismo, Celso Sabino, endossa discurso de que COP30 será COP da Floresta - Gabriela Biló /Folhapress

Ele lembra dos problemas enfrentados em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde foi realizada a 28ª edição da COP. "Dubai teve muito problema na COP, de engarrafamento, de desorganização para conseguir leito", diz. Ele estima que a COP em Belém receberá um volume maior de pessoas, por ser realizada na Amazônia.

"Claro que os visitantes que vão vir não devem aguardar uma COP como se fosse uma COP realizada em Nova York ou Singapura, onde você tem uma estrutura turística e de hotéis cinco estrelas, seis estrelas, com dezenas de suítes presidenciais", diz. "Não, essa COP é a COP da floresta. É a COP em que as pessoas vão falar sobre o meio ambiente e dentro do meio ambiente."

Ele afirma estar propondo reuniões temáticas para discutir temas como mananciais de água perto de uma nascente na floresta, por exemplo. "A gente vai, monta estrutura, faz a reunião e discute sobre preservação de árvores nativas. Fazemos uma estrutura próximo à região metropolitana de Belém, mas dentro da floresta para que aconteça esse tipo de evento".

O ministro lembra ainda que o governo federal atua em parceria com o governo do estado e a Prefeitura de Belém para melhorar a infraestrutura da cidade. "Estamos trabalhando em parceria com vários atores da iniciativa privada para aumentar a oferta de leitos disponíveis em outubro, novembro e dezembro do próximo ano", afirma.