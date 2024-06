A agência do marqueteiro Pablo Nobel, responsável pela campanha ao governo de São Paulo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2022, firmou uma parceria com a do espanhol Antoni Gutiérrez-Rubi, que recentemente cuidou da comunicação de Claudia Sheinbaum, eleita presidente do México.

O publicitário Pablo Nobel - Divulgação

A PLTK., de Nobel, e a Ideograma, de Rubi, pretendem atuar conjuntamente no marketing político no Brasil e outros países latino-americanos.

"Esta colaboração representa uma oportunidade única para ambas as empresas combinarem suas amplas experiências e conhecimentos do mercado latino-americano", diz Nobel, argentino que vive no Brasil desde a adolescência.

Ele também tem no currículo participação nas campanhas presidenciais de Geraldo Alckmin (2018), Aécio Neves (2014) e Lula (2002). Recentemente, fez a pré-campanha à prefeitura de São Paulo de Tabata Amaral (PSB).

Já Rubi também trabalhou nas candidaturas a presidente de Gustavo Petro na Colômbia em 2022 e de Sérgio Massa na Argentina em 2023.

"A estratégia é um fator decisivo para o êxito das campanhas eleitorais e a nossa experiência conjunta representa este valor diferencial", diz o espanhol.