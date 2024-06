São Paulo

Em seu primeiro evento público após o anúncio do coronel da reserva Ricardo de Mello Araújo (PL) como seu vice, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) ouviu críticas à aliança.

Neste sábado (22), o prefeito participou de inauguração de um campo de futebol na Vila dos Andrades, no Campo Limpo, na zona sul da capital.

No palco, ao lado de Nunes, Guilherme Corrêa, líder comunitário e membro do movimento Salve Periférico, disse que viu no noticiário que Jair Bolsonaro (PL) estava indicando Mello Araújo como vice-prefeito.

"Nós que somos favela não aceitamos mais armas na comunidade. A gente quer livros, Bíblia, pessoas com o olhar social. Favela é tudo menos arma. Favela não tem vagabundo", disse Corrêa.

Líderes partidários e vereadores têm alertado Nunes sobre a dificuldade que Mello Araújo deve trazer para a campanha em algumas regiões periféricas de São Paulo nas quais a Polícia Militar não é bem vista.

Em 2022, com Rodrigo Garcia (então no PSDB) como candidato a governador de São Paulo, e em 2020, com Bruno Covas (PSDB) buscando a reeleição como prefeito, vereadores relatam que foram barrados de fazer campanha em algumas regiões da cidade.

O motivo apontado era o fato de que o PSDB comandava o governo de São Paulo e, consequentemente, a Polícia Militar.

Como mostrou o Painel, vereadores da base de Nunes que atuam nessas regiões temem o efeito de terem o nome de Mello Araújo nos "santinhos" e demais materiais de campanha.