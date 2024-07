São Paulo e Brasília

A troca de presidente da Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) em pouco mais de um ano gerou estranhamento no setor, mas é justificada pelo presidente do conselho de administração como um ajuste para melhorar os resultados da organização social.

A Embrapii é uma entidade que mantém contratos de gestão com os ministérios da Ciência e Tecnologia, Educação, Indústria e Saúde.

Álvaro Toubes Prata, novo presidente da Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) - Divulgação

Ex-presidente do Porto Digital, polo de inovação em Recife, Francisco Saboya iniciou seu mandato em 3 de julho do ano passado e acabou substituído no último dia 19 por Alvaro Toubes Prata, ex-secretário-executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo Dilma Rousseff (PT).

A curta gestão de Saboya e a escolha de Prata sem o processo seletivo pelo qual o antecessor passou geraram nos bastidores críticas sobre falta de transparência. Em 2023, a Embrapii divulgou em seu site a abertura de processo seletivo, com publicação de edital com pré-requisitos para o cargo, criação de comitê de buscas e um e-mail para receber as candidaturas de interessados.

O presidente do conselho de administração da Embrapii, João Fernando Gomes de Oliveira, afirma que a exigência de seleção para o comando da empresa por comitê de busca nunca esteve no estatuto da organização.

"A gente não pôs de propósito. Nunca teve o requisito de comitê de busca para contratar executivos. A pessoa foi contratada e está indo bem, vai renovando o mandato. A gente faz uma avaliação a cada 12 meses. Não está indo bem, a gente troca", diz.

Segundo ele, a saída de Saboya foi mais rápida, mas o conselho entendeu que precisava mudar. "A gente tinha uma percepção de que ele era uma pessoa que lidava com o Porto Digital, que é um lugar de inovação, etc, mas acabou não tendo o resultado que a gente esperava", afirma.

Oliveira diz ainda que, quando foi tomada a decisão de trocar de presidente, "a gente conseguiu um nome excepcional". "[Prata] Conhece o governo, conhece a indústria, é um cientista brilhante. Sem dúvida, surgiu um nome maravilhoso."

"É uma organização privada. Então não estou preocupado em oferecer oportunidades para que todos possam concorrer", ressalta.