O comando nacional da federação PSDB-Cidadania fez uma intervenção nesta terça-feira (16) na cidade de São Paulo com o objetivo de fortalecer politicamente a candidatura a prefeito do apresentador José Luiz Datena.

O ex-vereador Mário Covas Neto, o Zuzinha - Bruno Poletti/Bruno Poletti/Folhapress

O ex-vereador Mario Covas Neto, o Zuzinha, foi nomeado presidente da federação na capital, em substituição ao prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, que ocupava o cargo, mesmo estando baseado na cidade do interior.

"Foi um gesto do partido de confiança na candidatura do Datena, para fortalecer o projeto dele, que representa o legado do PSDB na cidade de São Paulo", disse o deputado federal Aécio Neves (MG), autor da proposta, aprovada por unanimidade.

Havia desconfiança do comando nacional tucano de que antigos aliados do ex-prefeito João Doria na federação pudessem sabotar a candidatura de Datena para forçar o partido a apoiar Ricardo Nunes (MDB) ou Tabata Amaral (PSB). Também ganha maior respaldo o presidente do diretório tucano da capital, José Aníbal.

Os tucanos nacionais estão otimistas de que o apresentador, dessa vez, irá até o fim com a candidatura, embora na sabatina Folha/UOL nesta terça-feira (16) ele não tenha descartado completamente desistir mais uma vez.

Segundo Aécio, Datena trouxe o PSDB de volta para o jogo na eleição municipal. "Ele concorrerá como candidato do centro democrático, nem alinhado a Lula, nem a Bolsonaro", declarou.