O vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou presença na convenção que oficializará a candidatura de Tabata Amaral (PSB), sua colega de partido, à Prefeitura de São Paulo, em 27 de julho.

A deputada conta com a participação efetiva dele na campanha. Alckmin participou da filiação de José Datena ao PSB com a ideia de que fosse vice de Tabata e também do anúncio dos grupos de trabalho. Ele também fez aparição virtual no lançamento da pré-candidatura.

Já Lula subirá no palanque de Guilherme Boulos (PSOL), que fará sua convenção no sábado (20).

No mesmo dia do evento de Boulos, pela manhã, Lula e Alckmin devem estar juntos na convenção da chapa de Luiz Fernando Teixeira (PT) a prefeito de São Bernardo com William Dib (PSB) de vice.