O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, diz que conta com o apoio do PSDB à pré-candidatura da deputada federal Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo caso o apresentador José Luiz Datena desista da disputa. A garantia, segundo ele, foi dada a ele pelo presidente tucano, Marconi Perillo.

O presidente do PSB Carlos Siqueira, em sua sala na sede do partido - Gabriela Biló/Folhapress

"A decisão de Datena ser candidato ou não é pessoal e intransferível dele. O presidente do PSDB, Marconi Perillo, me disse que, caso ele desista, a aliança com a Tabata está colocada", declarou Siqueira.

Em uma indireta a Datena, ele diz que já previa a possibilidade de o tucano recuar na promessa que havia feito de apoio a Tabata para lançar sua própria pré-candidatura. A mudança de rumo do apresentador gerou acusações de traição entre aliados da deputada.

"Eu não me decepciono com coisas previsíveis. Eu já contava com isso. Felizmente, existem poucas coisas que fazem eu me decepcionar na vida", declarou.

Na última quinta-feira (11), a Executiva Nacional do PSB aprovou uma resolução sobre a distribuição do fundo eleitoral, em que consta como critério privilegiar candidaturas vistas como competitivas. Tabata certamente está nessa lista, segundo Siqueira.

"A candidatura dela tem um aspecto importante, por ser uma liderança jovem, mulher, inteligente, capaz e candidata na cidade mais populosa do país", afirmou.