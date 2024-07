Uma semana após encontro com o presidente Lula (PT), o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) realiza uma série de ações para pressionar pela realização da reforma agrária. Os manifestantes também cobram investimentos públicos para incentivar a produção de alimentos saudáveis.

A mobilização nacional começou na terça-feira (23) e segue até sábado (27).

No Paraná, o MST realizou atos em nove cidades: Rio Bonito do Iguaçu, Querência do Norte, Londrina, Cascavel, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Diamante D'Oeste, Mariluz e Ivaiporã - Divulgação/MST-PR

De acordo com o MST, até a manhã desta sexta-feira (26) foram registradas mobilizações em 29 cidades de 15 estados: Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Piauí, Roraima, Maranhão, São Paulo, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Cerca de 20 mil pessoas participaram dos protestos, que incluíram atos em sedes do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), em bancos e também ocupações de terra.

Há uma semana, em 19 de julho, o presidente Lula se reuniu com representantes de 70 movimentos sociais na capital paulista, incluindo o MST, e ouviu apelos por mais diálogo com as organizações.

Lideranças do movimento têm cobrado o governo Lula repetidamente a respeito da distribuição de terras e do investimento em programas da agricultura familiar.