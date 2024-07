Brasília

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) protocolou nesta segunda-feira (15) um requerimento de informações para que o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) explique a inclusão de questionário sobre identidade política em curso oficial da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) quer explicação sobre questionário de identidade política em curso da PRF - Roque de Sá/Roque de Sá/Agência Senado

A PRF determinou que os servidores participem de curso obrigatório sobre Direitos Humanos incluindo questionário sobre identidade política —esquerda, centro, direita, entre outras opções —e afinidade partidária, que inclui uma lista de legendas. A corporação disse que as perguntas são facultativas e anônimas.

No requerimento, a senadora pergunta o conteúdo exato do questionário, a razão para que tenha sido incluído no curso, quem é o autor da pesquisa e quais os objetivos dos questionamentos. Também quer saber quais as consequências para os policiais que optarem por não responder ao questionário e como a corporação pretende usar os resultados, entre outros tópicos.

Na justificativa, Damares afirma que questões relacionadas à identidade política e afinidade partidária são de "cunho personalíssimo e sensível".

"A imposição de tais perguntas, mesmo sob o pretexto de serem para autorreflexão, pode criar um ambiente de constrangimento e receio entre os servidores, especialmente na ausência de uma explicação clara sobre a utilização e armazenamento dessas informações", indica.

A senadora argumenta ainda que o requerimento busca assegurar que "práticas que possam ser percebidas como invasivas ou constrangedoras sejam devidamente justificadas ou reavaliadas, preservando a integridade e a confiança em nossas instituições policiais."