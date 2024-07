Brasília

A Fundação Ivete Vargas, do PTB, manifestou à Fundação Leonel Brizola, do PDT, a intenção de doar um busto de Getúlio Vargas e documentos históricos, em acordo que encerraria uma disputa de mais de quatro décadas entre os partidos pelo espólio do ex-presidente.

Busto de Getúlio Vargas em pedestal que será doado pela Fundação do PTB à do PDT - Divulgação

A negociação ocorre após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ter aprovado, em novembro de 2023, a fusão do PTB com o Patriota, em ato que deu origem ao PRD (Partido Renovação Democrática).

A transferência do busto para a Fundação Leonel Brizola deve ser formalizada por um protocolo e estará na pauta de reunião do conselho da Fundação Ivete Vargas que será realizada no próximo dia 22.

As conversas envolvem outros itens que não constam oficialmente no patrimônio da entidade, entre eles uma cópia manuscrita da carta-testamento de Vargas e documentos de contabilidade.

O PTB foi fundado em 1945 por Vargas. Era também o partido do presidente João Goulart, deposto pelo golpe militar de 1964. A legenda foi extinta em 1965 pelo Ato Institucional nº 2, que também cancelou o registro dos demais partidos políticos.

Em 1979, no contexto da reabertura democrática, o PTB foi refundado. A partir daí, começou a disputa judicial entre Ivete Vargas, sobrinha-neta de Getúlio Vargas, e o ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul Leonel Brizola pelo comando da legenda.

Em 12 de maio de 1980, o TSE decidiu que a sigla pertencia a Ivete —uma foto estampada no Jornal do Brasil um dia depois mostra Brizola chorando e afirmando que a decisão foi uma "sórdida manobra governamental" que entregou a legenda "a um pequeno grupo de oportunistas subservientes ao Poder." Em 26 de maio, Brizola fundou o PDT.