Curitiba

O corregedor nacional de Justiça Luis Felipe Salomão homologou o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) do desembargador Marcelo Malucelli, do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), e suspendeu nesta segunda-feira (29) ao menos três procedimentos que tramitavam contra o magistrado, incluindo reclamações que apuravam suposta infração disciplinar.

O CNJ informou à reportagem que o conteúdo do TAC é sigiloso.

Malucelli atuava em segunda instância nos processos da Operação Lava Jato, mas, no início do ano passado, se envolveu em polêmicas.

Prédio do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) em Brasília - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As reclamações abertas tratavam, entre outras coisas, de uma eventual suspeição de Malucelli para julgar processos nos quais o advogado Rodrigo Tacla Duran é réu, devido à relação do desembargador com o ex-juiz da Lava Jato e hoje senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

Tacla Duran afirmou no passado que pessoas próximas a Moro tentaram extorqui-lo para obtenção de um acordo de delação mais vantajoso - o que o senador repudia. E o filho do desembargador, o advogado João Eduardo Barreto Malucelli, é sócio do senador e da deputada federal Rosangela Wolff Moro (União Brasil-SP) no escritório Wolff Moro Sociedade de Advocacia. Além disso, João Eduardo também seria namorado da filha do casal de parlamentares.

Em 2023, uma das decisões de Malucelli envolvendo Tacla Duran derrubava a revogação do mandado de prisão contra o advogado, e que havia sido assinada pelo juiz Eduardo Appio no primeiro grau da Justiça Federal.