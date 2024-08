O deputado federal por São Paulo Ricardo Salles conseguiu nesta sexta-feira (2), no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o aval para se desfiliar do PL de Jair Bolsonaro. Com a saída, Salles deve pedir a filiação ao partido Novo, o que deve acontecer ainda nesta sexta.

O Novo entende que agora, com 5 deputados federais filiados, as emissoras de TV terão que obrigatoriamente convidar seus candidatos para debates, conforme indica a legislação eleitoral.

O deputado federal Ricardo Salles durante entrevista à Folha

Em São Paulo, convenção do Novo realizada em 21 de julho oficializou o nome da pré-candidata Marina Helena para a Prefeitura de São Paulo. Ela terá como vice o Coronel Priel, do mesmo partido.

"O retorno do Salles fortalece muito o Novo no Congresso, além de vir como uma grande liderança para disputar o Senado em 2026", afirma Eduardo Ribeiro, presidente do Novo.

Acolhendo pedido de liminar de Salles, o ministro do TSE André Ramos Tavares reconheceu "justa causa de desfiliação partidária", o que imp ede que o PL possa pleitear o mandato de Salles na Câmara.

Salles apresentou ao TSE uma carta da direção nacional do PL na qual há a anuência para a desfiliação.