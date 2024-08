São Paulo

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, afirma ao Painel que vai comparecer ao ato de 7 de setembro na avenida Paulista marcado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para protestar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Perguntado sobre o tema no início da semana passada, o emedebista desconversou e mencionou a possibilidade de uma "questão de agenda".

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, durante debate de candidatos à Prefeitura de SP da TV Band - Bruno Santos-8.ago.2024/Folhapress

Desde então, no entanto, diante do crescimento do concorrente Pablo Marçal (PRTB), especialmente no eleitorado bolsonarista, como mostrou pesquisa Datafolha, Nunes tem buscado colar publicamente em Bolsonaro.

O prefeito gravou vídeos com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e publicou gravação em que chama o ex-presidente de "o grande líder da direita". Ele também anunciou a participação de Bolsonaro em uma agenda na Ceagesp, que foi presidida pelo seu vice, coronel Ricardo Mello Araújo.

Organizador da manifestação de 7 de Setembro, Silas Malafaia disse à coluna que Marçal não é bem-vindo, pois "tentou desqualificar as denúncias gravíssimas e verdadeiras da Folha" sobre Alexandre de Moraes. Reportagens do jornal mostraram que o ministro do STF utilizou a Justiça Eleitoral por meio de pedidos informais para abastecer inquéritos criminais em andamento contra bolsonaristas no STF.