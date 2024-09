Brasília

Aliados do líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), dizem que a confirmação de Hugo Motta (Republicanos-PB) como candidato de Arthur Lira (PP-AL) à sua sucessão foi um ato precipitado do presidente da Câmara.

Hugo Motta se reúne com Arthur Lira (PP-AL) e líderes da Câmara - Arquivo pessoal

O anúncio foi feito em um almoço de comemoração do aniversário de Motta, nesta quarta-feira (11), que reuniu líderes de PT, PL, PC do B, PV, Podemos, PP e MDB. Caso a reunião fosse efetivamente para formalizar apoio ao líder do Republicanos, ele contaria com 325 votos.

No entanto, como ressalta um aliado de Elmar, a foto não significa endosso dos partidos à candidatura de Motta. Ele lembra que o próprio líder do PT, Odair Cunha (MG), informou em uma rede social que consultaria a bancada do partido sobre o nome do deputado do Republicanos. Um líder que participou do almoço diz que a participação dos deputados foi um gesto a Motta por seu aniversário, mas reconhece que a presença não deixa de ter uma conotação política.

A avaliação de que Lira se precipitou se ancora no fato de que ainda faltam cerca de cinco meses para a eleição para a Presidência da Câmara e que "muita coisa pode mudar até lá".

Apesar disso, a confirmação já estava "precificada", afirma um interlocutor de Elmar, após a reviravolta na semana passada com a desistência do presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP).

Segundo esse parlamentar, tanto Elmar quanto o líder do PSD na Câmara, Antonio Brito (BA), continuam conversando com PT, PC do B, MDB e outros partidos na tentativa de atrai-los para sua aliança.

Uma ala do PSD, no entanto, avalia que o partido perde tempo nas negociações —e espaço em uma eventual Mesa Diretora comandada por Hugo Motta— ao insistir em uma aliança com Elmar. Segundo um parlamentar do partido, o líder do Republicanos teria cerca de dez votos na bancada liderada por Brito.