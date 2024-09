Em viagem à Arábia Saudita, onde o Brasil participa como convidado de reunião do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, o chanceler Mauro Vieira e seus colegas árabes fizeram avaliação unânime de que o cessar-fogo em Gaza está hoje mais distante do que nunca.

Fumaça provocada por explosão em Gaza, em meio ao conflito entre Israel e Hamas - Florion Goga/REUTERS

A análise ocorre em um contexto em que o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, é pressionado a anunciar um cessar-fogo na guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza —o grupo é apoiado por Irã e Síria.

Na semana passada, ele pediu desculpas por não ter conseguido salvar reféns cujos corpos foram encontrados em um túnel na Faixa de Gaza. A descoberta renovou protestos de rua contra Netanyahu.

No final de agosto, Israel interceptou foguetes lançados pelo Hezbollah e bombardeou o sul do Líbano com mais de cem aviões.