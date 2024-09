A postagem do líder do PT na Câmara, Odair Cunha (MG), sobre a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Casa gerou críticas internas de ala de deputados do partido, com a avaliação de que a mensagem pode ter sido interpretada como apoio da legenda ao líder do Republicanos, Hugo Motta (PB).

Nos bastidores, alguns parlamentares relatam terem estranhado a decisão de Odair de postar em uma rede social as informações do almoço em comemoração do aniversário de Motta, do qual participaram líderes partidários e Lira.

Hugo Motta se reúne com Arthur Lira e líderes da Câmara - Arquivo pessoal/Arquivo pessoal

Na postagem, o líder do PT escreve que Lira informou no almoço que apoia o nome de Motta como "um nome qualificado para a construção da unidade na Casa". Ele defende que é preciso "garantir a escolha de um nome que assegure o funcionamento harmônico e independente do Poder Legislativo" e que, quanto menos "disputas secundárias, melhor será para os interesses do Brasil."

O deputado também acrescentou que submeteria o nome de Motta à bancada para que seja avaliado no processo de sucessão da Casa.

Alguns deputados, sob reserva, afirmam que o tom da mensagem poderia abrir brecha para a interpretação de um apoio do PT ao nome de Motta, o que, avaliam, seria ruim neste momento.

Um parlamentar afirma que não é hora de o partido apoiar ninguém, além de ver Motta muito associado ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, responsável por acatar o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff.

Outro também faz críticas às alianças que estão se formando em torno de Motta. Ele lembra que Republicanos é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enquanto o PL, representado por dois deputados na foto do almoço, é a legenda de Jair Bolsonaro, enquanto o PP, de Lira, é presidido por Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro.

"É uma situação política totalmente nova, e a gente tem que parar para ver como é que isso vai evoluir", diz um deputado do partido sob reserva, que lembra que a bancada ainda não se reuniu com Motta para saber qual a proposta dele.

Procurado, Odair Cunha ressaltou que a postagem apenas diz que ele vai levar o nome para ser debatido na bancada. "Eu acho importante que a Casa tenha um nome de consenso, que a gente construa o nome que garanta estabilidade institucional, que garanta aprovação de projetos importantes para o governo do presidente Lula na Casa, que colabore com esse ambiente institucional civilizatório."