A Prefeitura de Blumenau (SC), administrada por Mário Hildebrandt (PL), promoverá no domingo (8) um evento chamado "Palhaçaria para Todes", com uso da linguagem neutra no título. Ele é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello

O evento terá exposição, exibição de filme e intervenções de palhaçaria, na qual artistas farão apresentações pela cidade. O projeto é patrocinado pela prefeitura por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.

Evento 'Palhaçaria para Todes', promovido pela Prefeitura de Blumenau (SC) - Reprodução

A linguagem neutra é normalmente associada à esquerda e rejeitada pela direita.

Em São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) virou alvo de críticas de bolsonaristas depois que uma artista cantou o hino nacional utilizando linguagem neutra.

Em Blumenau, Hildebrandt está atualmente no segundo mandato e, por isso, não pode disputar a reeleição. Ele apoia Delegado Egidio, do PL, como seu sucessor.

Procurada pelo Painel, a prefeitura não respondeu.