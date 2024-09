O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, decidiu comparecer à manifestação do dia 7 de setembro na avenida Paulista.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto - Evaristo Sá/AFP

A exemplo do que fez no ato anterior, ocorrido em fevereiro, ele deverá manter comportamento discreto e não pretende permanecer durante toda a duração do protesto.

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), Valdemar não pode ter contato com outros investigados em uma suposta articulação golpista, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O dirigente não definiu se vai discursar na manifestação, mas caso o faça, deverá falar de maneira rápida e no início do ato.