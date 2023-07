São Paulo

Caio Abreu, fundador da empresa de canabis medicinal Entourage, deve deixar o cargo de presidente-executivo do negócio, que passa por um momento delicado com divergência entre os acionistas e tentativa de venda para um novo sócio, segundo pessoas que acompanham o caso.



Fora do posto, Abreu segue no conselho de administração da Entourage, enquanto a gestão é ocupada por interino.

A turbulência atravessada pela Entourage tem feito barulho no mercado canábico porque a empresa foi pioneira no ramo no Brasil, tendo atraído investidores como Nizan Guanaes e parcerias com gigantes como a Clever Leaves.



Procurada pelo Painel S.A., a Entourage não comenta a saída de Abreu da presidência-executiva. Nesta quarta, disse que está passando por uma reorganização societária "para alinhamento de interesses de seus acionistas".



com Mariana Grazini e Andressa Motter