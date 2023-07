São Paulo

O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) enviou uma notificação extrajudicial à rede de farmácias Raia Drogasil nesta quarta (23) questionando a coleta da impressão digital dos clientes. Segundo a entidade, a prática envolve o uso de dados sensíveis sem justificativa plausível e representa risco ao consumidor.



A ONG diz que, para solicitar a biometria, a farmácia deve atender princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e não pode pressionar o cliente a fornecer o dado.

A Raia Drogasil diz que coleta a biometria para registrar preferências em programas de fidelidade e para identificar quem tem cartão de benefícios da farmácia, mas não é uma condicionante para obter descontos em produtos.



Segundo a empresa, o cliente não é obrigado a fornecer o dado e pode escolher outras formas de se identificar. A empresa afirma que os dados biométricos não são utilizados para outras finalidades, nem comercializados ou fornecidos a terceiros.



A rede afirma que a coleta está amparada em artigo da LGPD que diz que o uso da biometria garante prevenção à fraude e à segurança do titular, no processo de identificação e autenticação do cliente em serviços de saúde e farmacêuticos.



Procurada pelo Painel S.A., a Raia Drogasil diz que prestará todas as informações ao Idec, “pois está adequada aos princípios legais estipulados pela LGPD, tendo compromisso com a privacidade de seus clientes e a transparência em seus negócios”.

​



com Mariana Grazini e Andressa Motter