São Paulo

A Amazon divulga nesta sexta (14) que o Brasil bateu recorde de vendas no Prime Day, feirão global da plataforma eletrônica. Os números não foram revelados.

No entanto, a empresa afirma que foram comercializados 375 milhões de itens em todo o mundo, com descontos que totalizaram US$ 2,5 bilhões. Na média, foi um abatimento de US$ 6,7 (R$ 32 na cotação desta sexta).

Logo da Amazon - Reuters

Em produtos de alto valor, como o PlayStation 5, por exemplo, o desconto foi maior, cerca de R$ 800.

A empresa diz que nos dois dias do evento as vendas foram 50% maiores do que na edição do ano passado. O volume de acessos no site dobrou, chegando a um pico de 3 milhões de visualizações por minuto.

Isso fez a varejista norte-americana registrar, no dia 11, seu melhor dia de vendas desde que chegou ao país em 2012.

Os brasileiros aproveitaram os descontos e compraram desde eletrônicos, como a Echo Pop e a Echo Dot (assistentes virtuais da Amazon), até sabão em pó, cerveja e whey protein.

Itens como o Playstation 5 com o jogo God of War e aparelhos celulares da Apple e da Samsung ficaram entre os eletrônicos mais comercializados.

Com Diego Felix