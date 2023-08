Brasília e São Paulo

Os cinco diretores da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) chegaram ao trabalho nesta quinta (10) com a caixa de e-mail abarrotada com mensagens do movimento Busão Livre pela abertura do mercado, inclusive para empresas que operam via aplicativos.

O grupo tem apoio da Abrafrec (Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos) e da Buser, carro-chefe desse novo negócio, que trava uma disputa com as entidades do transporte tradicional, representado, principalmente, pela Abrati (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros).

Movimentação no terminal rodoviário Barra Funda, zona oeste de São Paulo - Jardiel Carvalho - 30.out.2022/Folhapress

A mobilização digital ocorre no momento em que a agência prepara o novo marco legal que, segundo os novos entrantes, contraria a decisão recente do Supremo Tribunal Federal de abrir o mercado de ônibus rodoviários ao proteger as grandes viações, dificultando a entrada de novos concorrentes.

A Abrati já se posicionou publicamente em defesa da abertura do mercado, mas considera que o novo modelo, exercido principalmente pela Buser, não é permitido pela legislação em vigor por misturar a venda individual de passagens e o fretamento, que deve ser feito de ponta a ponta, sem paradas e com passageiros definidos para cada viagem.

Por meio de sua assessoria, a ANTT informa que o marco regulatório segue em discussão até 12 de agosto.

A previsão é que a nova resolução seja publicada em novembro deste ano.

A agência diz que o e-mail da audiência pública serve somente para esclarecimento de dúvidas.

Com Diego Felix