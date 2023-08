São Paulo

Os profissionais das áreas de computação, engenharia e saúde são os que mais conseguem emprego após a graduação, segundo o índice de empregabilidade da Abmes (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior).

Para o levantamento, foram entrevistados quase 5.000 graduados de nove áreas. Sete em dez estavam empregados após 18 meses da conclusão do curso superior. Entre eles, 83% trabalhavam em sua área de formação.

Com a pandemia as empresas passaram a investir em tecnologia - Gabriel Cabral/Folhapress

Entre os egressos dos cursos de computação, engenharia e saúde a remuneração inicial varia de R$ 4.600 a R$ 5.500. São salários acima da média de profissões no país —atualmente em R$ 4.167.

Celso Niskier, presidente da Abmes, afirma que a pandemia beneficiou esses setores, já que as empresas precisaram investir em tecnologia, a saúde virou demanda de pessoas preocupadas com o bem-estar físico e mental e as engenharias dão suporte aos novos projetos de construção e soluções.

O setor da saúde, por exemplo, registrou um crescimento de 30% no índice de empregabilidade em comparação com o levantamento do ano passado —o primeiro realizado pela associação.

O objetivo com o índice é acompanhar o resultado de egressos das universidades e ajudar as instituições do ensino superior a otimizarem o currículo com base no que o mercado de trabalho demanda dos profissionais.

OS PROFISSIONAIS MAIS PROCURADOS

A média salarial entre recém-formados, por curso: