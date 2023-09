São Paulo (SP)

"Sonhar é acreditar que amanhã será melhor". Essa frase é a frase que inspirou o início do Instituto Helena Florisbal, em 2013. Com o convite de Octávio Florisbal a um grupo de amigos foi então formalizado o trabalho social empreendido por Helena Florisbal, sua esposa.

Criamos uma instituição focada em um assessoramento mais amplo para entidades que assistimos, já que apenas contribuir financeiramente é apenas parte do que estas instituições precisam. O cenário é desafiador para todas, particularmente para as de pequeno e médio porte, sejam elas as que atendem crianças com doenças graves, em risco social ou projetos educacionais profissionalizantes, ou idosos.

Contando com o apoio e acompanhamento de nosso corpo de voluntários e contratando artistas profissionais, mantemos diversas atividades mensais de capacitação profissional e entretenimento com uma programação intensa e itinerante.

Esta contribuição é para levar alegria aos assistidos nas instituições que atendemos, bem como oferecer às mães dos assistidos, em casas de apoio, uma oportunidade de aprenderem um ofício adicional (corte de cabelo, maquiagem, manicure, etc). A ideia é que a nova atividade possa gerar receita adicional para as famílias.

Para o grupo de instituições de grande porte, que são as mais conhecidas, desenvolvemos projetos específicos, procurando atendê-las em atividades adicionais que não conseguem estar previstas em seus planejamentos anuais.

Criamos a Rede IHF, conectando todas as instituições assessoradas, permitindo uma rica troca de experiência entre elas e até a troca de produtos ou medicamentos. A troca ocorre quando algumas delas recebem doações em excesso de alguns destes produtos ou materiais, maximizando as doações e ampliando o número de pessoas beneficiadas.

Todo este ambiente de cooperação, dedicação e trabalho nos permitiu, em 10 anos, realizar doações de mais 950 toneladas de alimento, 180 reformas nas instituições e cerca de 28 mil horas de trabalho voluntário.

Para o Instituto Helena Florisbal, os primeiros dez anos mostram que é possível transformar sonhos em realidade. E sonhar não precisa ter um fim e sim o caminho para levar conforto, alegria e uma vida melhor para centenas de pessoas que dependem de uma efetiva e contínua contribuição social.