São Paulo (SP)

Quando pensamos em mudanças climáticas, as primeiras referências que vêm à mente são globais, macro, distantes: os acordos internacionais, o derretimento das geleiras, o aumento da temperatura média do planeta.

Diário do Clima permitirá consulta de texto sobre decisões municipais que impactem o clima - Arquivo/Agência Brasil

No entanto, é numa escala local, mais próxima das pessoas, nas cidades, que se implementam políticas que afetam o uso e a ocupação do solo, planos de ação para mitigação e adaptação, redução de emissão de poluentes e preservação da biodiversidade.

Mas como acompanhar tudo isso em um país como o Brasil, com 5.570 municípios autônomos e que podem agir —ou se omitir— a respeito dessa agenda? Só usando tecnologia.

Seis organizações jornalísticas da área ambiental e de transparência decidiram ir direto à fonte: os diários oficiais.

Criados para registrar diversos tipos de atos de governo quando Machado de Assis era um principiante, esses jornais de letrinhas miúdas praticamente não mudaram de cara desde então. Foram do impresso ao PDF, mas continuaram sendo de difícil acesso —ainda que todo dia publiquem decisões e medidas que afetam a vida de toda a população.

Foi por isso que usamos a tecnologia para criar o Diário do Clima, um "super filtro" dessa massa de informações oficiais, capaz de esmiuçar textos nos diários oficiais dos municípios em busca de projetos e políticas públicas que tenham impacto em questões climáticas, para o bem ou para o mal.

Em um tempo em que a emergência climática é a pauta do momento, jornalistas podem buscar na plataforma subsídios para suas reportagens. Empresários podem se inspirar para oportunidades de serviços. Organizações sociais podem se basear em dados do Diário do Clima para construir argumentos em suas mobilizações.

A ferramenta está conectada a uma plataforma de código aberto, o Querido Diário, que coleta automaticamente novas edições dos diários oficiais e transforma os documentos em texto pesquisável.

Hoje já temos dados de mais de 100 municípios, onde vivem mais de 50 milhões de pessoas (ou quase um quarto da população brasileira). Outros 2 mil municípios já estão mapeados para entrar nas próximas fases do projeto.

O Diário do Clima consome esses dados abertos e vai além: assinantes da plataforma podem cadastrar e receber alertas em seus e-mails sempre que algum assunto ou palavra-chave, nos municípios que escolher, aparecerem nos diários oficiais.

Seu interesse é a vistoria de automóveis? Cadastre.

Prefere acompanhar o plantio e corte de árvores? É possível.

No primeiro ano, para ser desenvolvida, a ferramenta teve apoio financeiro do Google News Initiative. Agora, para ajudar as organizações a manter o crescimento da ferramenta, estão abertas as assinaturas para a consulta em toda a base de dados.

Mesmo a versão gratuita permite explorar esse universo. Além da busca textual nos últimos três meses, também é possível acessar detalhes de CNPJs envolvidos, pois o Diário do Clima está conectado à base de dados abertos da Receita Federal.

E tudo estará à disposição do público a partir de 31 de agosto, quando o Diário do Clima for apresentado durante o Coda Amazônia, em Belém (PA). O evento é a edição regional da já tradicional Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais da Escola de Dados da Open Knowledge Brasil (OKBR).

Além da OKBR, são responsáveis pelo Diário do Clima: InfoAmazonia, #Colabora – Jornalismo Sustentável, ((o))eco, Agência Envolverde e Eco Nordeste.