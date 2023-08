Mais um Dia dos Pais chegando e eu, na condição de pai, tenho algo a dizer para os filhos em geral: cozinhem para seus velhos.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

"Ain, mas é difícil." "Ain, mas não sei cozinhar." Virem-se. Foi para casos perdidos como vocês que inventaram o macarrão. Cozinhar massa é tão fácil que até rebentos meio inúteis dão conta da tarefa.

Brincadeiras à parte, escolhi uma receita especialmente simples, ou, se preferirem, inclusiva. E também é algo que minha filha sempre me pede para fazer.

Pasta alla vodka. Sim, macarrão com vodca.

Notem que não se trata de um molho DE vodca, mas de um molho de tomate COM vodca. O álcool evapora quase todo e não embebeda ninguém.

Se você não quiser submeter crianças e abstêmios à vodca, porém, dá para separar parte do molho no meio do processo. A porção sem álcool será molho de tomate com creme, também muito gostoso.

A origem da pasta alla vodka é incerta. Há quem diga que ela surgiu na Itália e quem lhe atribua nacionalidade americana.

Dizem que o penne alla vodca era muito popular na Itália dos anos 1970 e 80. As receitas italianas que encontrei são um pouco diferentes da minha. Levam bacon.

Nos Estados Unidos, o molho com vodca nunca deixou de fazer sucesso. A receita que descrevo a seguir tem sabor claramente americano, suavemente apimentada e adocicada.

Se vodca é álcool neutro, sem gosto, que evapora, que diferença ela faz? Curiosamente, o álcool residual funciona como um realçador de aroma. Acrescenta uma dimensão um pouco amarga, um pouco picante, uma dormência na língua que as biritas fortes dão.

A massa mais comum neste prato é o penne, com o qual antipatizo. Rigatoni fica bem melhor. Fiz com ravióli de queijo (não recomendo recheios de sabor forte) e também ficou bom, mas repito que rigattoni é melhor.

Para fazer o molho, você não precisa de destreza no manuseio de facas. Pique tudo bem grosseiramente, porque a coisa vai ao liquidificador para ficar lisa.

O molho alla vodka se caracteriza também pela cor alaranjada, resultado da adição de creme de leite. Use creme de leite fresco, um pouco caro, a não ser que seu pai não mereça.

Pasta alla vodka, receita de Marcos Nogueira - Marcos Nogueira

PASTA ALLA VODKA

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil



Ingredientes

2 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

1 colher (chá) de pimenta calabresa

1 colher (chá) de orégano seco

2 colheres (sopa) de manjericão fresco

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

2 latas (800 g) de tomates pelados

100 ml de vodca

300 ml de creme de leite fresco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

500 g da massa de sua preferência

Queijo ralado para servir



Modo de fazer

Aqueça o azeite com a manteiga. Refogue cebola, alho, orégano, manjericão e pimenta calabresa por 5 minutos. Junte o extrato de tomate e refogue por mais 2 minutos. Adicione as latas de tomate e cozinhe por meia hora em fogo baixo, mexendo de quando em quando e completando com água se secar. Bata o molho no liquidificador ou com um mixer de mão. Neste ponto, você pode separar uma porção para servir macarrão "sóbrio" às crianças. Junte a vodca e deixe-a evaporar, em fogo alto, por 5 minutos. Acrescente o creme e reduza a chama. Cozinhe até o molho encorpar e ajuste o tempero. Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. Sirva com o molho e queijo ralado.