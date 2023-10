Não era verdade quando os nossos políticos esboçavam preocupação com a saúde financeira da Previdência Social brasileira.

Desde a década de 1990, com Fernando Henrique Cardoso até Bolsonaro, as principais reformas da Previdência foram precedidas de discursos emotivos cuja principal justificativa era o endurecimento das regras para o sistema não entrar em colapso.

Em 2019, na última reforma da Previdência, novamente foi invocado o sacrifício de todos em prol da sustentabilidade do sistema previdenciário.

Não demorou muito e, ao contrário do que se afirmava, foi aprovada no Senado Federal a reforma administrativa desonerando a folha de pagamento de empresas em detrimento da arrecadação do INSS. O governo, que outrora protagonizou reformas draconianas achatando os valores dos benefícios, também é o mesmo que estimula a redução da fonte de custeio desse mesmo sistema previdenciário.

Mulher passa em frente a agência do INSS no Jabaquara, na capital paulista - Rubens Cavallari - 28.set.23/Folhapress

Mais uma vez, portanto, o governo deu um duro golpe nas contas da Previdência Social. Ainda dependendo da sanção presidencial, e tem forte chance de aprovação, a nova lei que dilata a reforma administrativa prorrogará o prazo de vigência referente à contribuição previdenciária sobre a receita bruta e ao acréscimo de alíquota da contribuição social para o financiamento da Seguridade Social.

Em outras palavras, boa parte do que seria vertido a título de contribuição previdenciária patronal deixará de ocorrer. A Seguridade Social, inclusive a parte que toca a Previdência Social, sofrerá também severa diminuição da arrecadação.

O projeto de lei aprovado prorroga até 2027 a chamada desoneração da folha salarial, incentivo fiscal que permite a empresa substituir o recolhimento de 20% de imposto sobre sua folha de salários por alíquotas de 1% até 4,5% sobre a receita bruta.

O texto aprovado também determina a redução, de 20% para 8%, da alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha dos municípios com população de até 142 mil habitantes. O Congresso Nacional (e possivelmente o presidente Lula com sua sanção) colaborou mais uma vez para desmantelar o equilíbrio financeiro da Previdência.

A estimativa da Receita Federal é deixar de arrecadar R$ 9,4 bilhões por ano, o que em até 2027 corresponde a R$ 37,6 bilhões. Cabe salientar que essa prática ocorre desde 2012.

Ora, se há pouco tempo era necessário na última reforma da Previdência, de 2019, diminuir o valor de benefícios previdenciários a pretexto da saúde financeira do sistema, não faz sentido agora o mesmo governo cogitar e autorizar reforma reduzindo a arrecadação previdenciária.

Se as contas do INSS não estão boas, como se argumenta em toda reforma previdenciária, que se tenha coerência para preservar sua integridade financeira, em vez de autorizar a evasão de arrecadação.

O financiamento do INSS se baseia em várias fontes de custeio, sendo a principal dela a contribuição previdenciária oriunda do salário do trabalhador e da empresa.

Além da contribuição previdenciária, o INSS também recebe recursos de outras fontes, como o PIS/Pasep, a Cofins e a CSLL, que são contribuições sociais pagas pelas empresas. A reforma administrativa altera a contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta e Cofins.

Não é a primeira vez que o governo age na contramão dos interesses da saúde financeira previdenciária. Indiretamente a flexibilização das regras trabalhistas, ao estimular a contratação de autônomo e trabalhadores intermitentes, também causa redução na arrecadação dos vínculos empregatícios formais, tradicionalmente importante fonte de arrecadação.

A Desvinculação de Receitas da União (DRU) foi outra atuação daninha oriunda da criatividade dos nossos políticos. Criada em 1994, a DRU autorizava o governo federal usar livremente 20% (depois majorado para 30%) de todos os tributos federais vinculados, sendo a contribuição social a principal delas.

O governo criou um mecanismo de sacar parte do que o INSS arrecadava para gastar com outras despesas, favorecendo assim o desmantelo do caixa previdenciário.

A generosidade de inúmeros Refis, incentivo à regularização de débitos previdenciários que permite o pagamento de dívidas com descontos de até 100% na multa e juros, e parcelamentos infindáveis, foi outra medida que desorganizou financeiramente os cofres do INSS, além da leniência estatal da autarquia em cobrar dos grandes devedores previdenciários, deixando muitas vezes a dívida prescrever e ficando por isso mesmo.

Calculadora da aposentadoria no INSS Veja valores para quem vai se aposentar no cálculo criado pela reforma da Previdência de 2019

Boa parte dos políticos que compõem os poderes Executivo e Legislativo já estão com sua aposentadoria garantida. Faz tempo. Não precisam receber salário proveniente do INSS para passar o fim dos seus dias, pois o patrimônio pessoal de muitos já garante o almejado sossego da velhice. Eles não estão preocupados com o futuro do INSS.

Ao argumentarem que o sistema previdenciário inspira cuidado, deveriam ser coerentes em buscar mecanismos de proteger o patrimônio dos brasileiros que dependem do Instituto. Evitar, por exemplo, a redução de arrecadação previdenciária por meio da desoneração da folha salarial. O governo está pouco se lixando para o INSS.