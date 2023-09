The New York Times

Eu pretendia escrever uma coluna normal sobre a corrida eleitoral, sobre o que podemos aprender das pesquisas que saíram após o primeiro debate republicano. O foco seria a resiliência de Ron DeSantis, o sucesso de Nikki Haley, os modestos perigos para Donald Trump em não comparecer a esses eventos —e então o problema maior de como DeSantis ou Haley ou qualquer outra pessoa poderia unir o voto anti-Trump em vez de apenas repetir a fragmentação de 2016.

Mas há algo que possamos aprender de um debate republicano mais significativo do que a notícia de que o caso judicial mais importante contra Trump, seu julgamento federal por supostos crimes relacionados às eleições, começará no dia anterior à Superterça? Provavelmente não.

Então vamos deixar DeSantis e Haley para outro dia e falar sobre a importância de um julgamento do favorito ocorrendo no coração de uma campanha primária.

Sob a perspectiva de qualquer teoria sobre a relação entre a lei e a deliberação democrática, isso parece uma convergência extremamente menos que ótima.

Se levarmos o processo judicial a sério —como um exercício de busca de fatos e argumento adversarial, com a presunção de inocência no início cedendo lugar a um veredicto legítimo no final— então claramente, em circunstâncias ideais, o julgamento de um grande candidato presidencial seria concluído antes que os eleitores começassem a emitir seus próprios julgamentos. Em circunstâncias menos ideais, um veredicto seria proferido antes da maioria dos votos serem lançados, instilando confiança de que a maioria do eleitorado compartilhava o mesmo conhecimento sobre a decisão da lei.

Para seu crédito, isso foi o que a acusação pediu: uma data de início em janeiro, com o julgamento potencialmente terminando por volta do final da primeira fase da campanha. Mas, em vez disso, estamos caminhando para um mundo onde o julgamento e a campanha estão totalmente entrelaçados, com cada primária associada a uma imagem diferente do progresso do caso —alguns votos lançados antes do julgamento, alguns após as declarações iniciais, alguns com os argumentos da acusação como pano de fundo e alguns após a réplica da defesa.

Isso significa, por sua vez, que um problema subjacente para esses julgamentos como uma tentativa de vindicação do Estado de Direito —o fato de que todos que estão assistindo podem ver que as decisões da lei são provisórias e que o árbitro final do destino de Trump é o eleitorado— será destacado repetidamente ao longo do próprio processo judicial. O eleitorado primário republicano será uma espécie de júri-sombra, oferecendo suas reações em tempo real, constantemente aumentando ou diminuindo as chances de o réu reverter um veredicto de culpa pelo simples expediente de se tornar o próximo presidente dos EUA.

A resposta indiferente de muitos progressistas é que simplesmente não há alternativa aqui, que Trump cometeu tantos potenciais crimes que a acumulação de casos requer pelo menos um, e possivelmente vários, irem a julgamento durante a campanha primária.

Mas apenas uma das quatro acusações, o caso dos documentos sigilosos, envolve supostos crimes cometidos perto das eleições de 2024. Em todos os outros casos, houve um longo caminho até a acusação que poderia ter sido plausivelmente acelerado para que Trump enfrentasse um júri até 2023.

A acumulação não é deliberada; os promotores de Nova York e Geórgia não se reuniram com Merrick Garland e Jack Smith para planejar as coisas terminarem assim, e parte do atraso federal refletiu, sem dúvida, uma relutância em prosseguir com o caso. Mas ainda há um padrão recorrente nessas iniciativas anti-Trump e antipopulistas, que tantas vezes parecem convergir em estratagemas e escolhas que minam ainda mais a confiança nas instituições oficialmente neutras.

Essas escolhas são frequentemente defendidas com a sugestão de que qualquer crítica é apenas uma tentativa de deixar Trump ou seus eleitores impunes. Então, nesse sentido, deve-se enfatizar, não pela primeira vez nesta coluna, que os eleitores de Trump são responsáveis por sua popularidade contínua, que ele pode muito bem estar a caminho de ser renomeado sem a acumulação de processos e que os promotores não estão forçando os eleitores do Partido Republicano a fazerem algo que eles já parecem inclinados a fazer.

Mas a acumulação ainda parece ser um benefício para seu esforço de renomeação. Sim, sempre há "a possibilidade de que Trump desmorone sob o peso de seus desafios legais", como meu colega do New York Times, Nate Cohn, coloca. Mas temos meses de pesquisas à sombra dessas acusações, e isso sugere fortemente que, junto com o bloco central de Trump (30% a 40% do eleitorado republicano, digamos), que votará nele não importa o que aconteça, há outro bloco que está aberto a alternativas, mas se une a ele quando ele é percebido como o principal alvo da e, em muito o mesmo espírito que progressistas e feministas se uniram a um acusado de agressão sexual chamado Bill Clinton quando ele era o alvo da direita religiosa.

Para derrotar Trump nas primárias, os desafiantes precisariam que parte desse grupo resistisse ao impulso de união e se voltasse para o outro lado. Portanto, parece mais provável que o momento de processar Trump, mas não o resultado final do julgamento, em algumas das primárias mais importantes, consolide sua nomeação em vez de finalmente fazer seus números nas pesquisas desmoronarem.

Uma condenação pode ser uma questão diferente. Pode haver eleitores republicanos que consideram essas acusações como teatro projetado para impedir que Trump seja nomeado e, portanto, esperam que os casos legais desmoronem quando seus advogados fizerem a defesa. Uma pesquisa da Reuters/Ipsos algumas semanas atrás descobriu que 45% do eleitorado republicano disse que não votaria em Trump se ele fosse condenado por um crime, em comparação com 35% (aquele núcleo trumpista novamente) que disse que votaria, e mais da metade disse que não o apoiaria na campanha se ele fosse preso.

Eu não acredito nesse último número, mas, no mínimo, a pesquisa sugere que ainda há fé suficiente no sistema legal para que uma condenação real tenha um efeito diferente nas primárias republicanas do que as acusações tiveram até agora. Mas, na linha do tempo atual, uma condenação antes da decisão das primárias é exatamente o que não vamos conseguir.