Na busca para escapar do domínio de Donald Trump na política americana, existem dois campos: os normalizadores e os anormalizadores.

O primeiro grupo tira suas ideias de uma argumentação feita pelo economista italiano Luigi Zingales logo após a eleição de Trump em 2016. Comparando o então presidente eleito dos Estados Unidos com Silvio Berlusconi, o populista que comandou a política italiana durante quase duas décadas, Zingales argumentou que os adversários bem-sucedidos de Berlusconi foram aqueles que o trataram "como um oponente comum" e "focaram as propostas, não seu personagem".

Ex-presidente Donald Trump em palestra na Carolina do Sul, nos Estados Unidos - Melissa Sue Gerrits - 5.ago.23/Getty Images via AFP

As tentativas de se mobilizar contra o populista de direita por motivos puramente morais, ou de contar com a solidariedade do establishment para considerá-lo de alguma forma ilegítimo, apenas mantiveram a influência e a popularidade de Berlusconi.

O contra-argumento tem sido que não se pode simplesmente ignorar certas formas de anormalidade; caso contrário, acaba-se tolerando não apenas a demagogia, mas também a violação da lei, a corrupção e o autoritarismo. A versão mais sutil dessa tese insiste que normalizar um demagogo também é, em última instância, um erro político e moral, e que não se pode defender totalmente uma figura como Trump tentando deixar de fora seu caráter e sua corrupção.

Trump venceu em 2016 explorando os pontos fracos dessa estratégia anormalizadora, já que seus oponentes republicanos nas primárias e depois Hillary Clinton não conseguiram derrotá-lo com condenação e quarentenas, em vez de admitir a forte atração de seu populismo.

Sua Presidência foi um negócio mais complicado. Argumentei o tempo todo, e ainda acredito, que a estratégia de normalização foi a mais eficaz, gerando vitórias democratas nas eleições de meio de mandato de 2018 (quando a mensagem era fortemente sobre saúde pública e política econômica) e a candidatura presidencial de "vamos voltar ao normal" de Joe Biden. Enquanto isso, os vários impeachments, os esforços de arrecadação de fundos do Projeto Lincoln, as investigações da Rússia e a cobertura gritante dos jornais pareciam se encaixar no modelo de Zingales de esforços do establishment que realmente solidificaram o núcleo do apoio a Trump.

Mas é verdade que Biden fez um bocado de anormalização em seu discurso de campanha, e pode-se argumentar que o pânico do establishment teve êxito em manter o apoio a Trump limitado a uma versão de sua coalizão de 2016, fechando os caminhos para expandir seu apelo popular.

Seja qual for a narrativa, os eventos de 6 de janeiro de 2021, compreensivelmente, deram vantagem aos anormalizadores, enquanto a inflação e outras questões tiraram o fôlego do estilo mais normal da política democrata —levando a uma campanha para as eleições intermediárias em 2022 na qual Biden e os democratas se basearam mais nos argumentos dos riscos à democracia do que em políticas.

Mas quando esse esforço de anormalização foi bem-sucedido (certamente mais do que eu esperava) pareceu abrir uma oportunidade para normalizadores dentro do Partido Republicano, permitindo que uma figura como Ron DeSantis atacasse Trump por motivos pragmáticos, como um perdedor de votos comprovado cuja missão populista poderia ser melhor realizada por outra pessoa.

Agora, porém, essa dinâmica potencial parece estar evaporando, desvendada pela interação entre os diversos indiciamentos de Trump e o fraco desempenho de DeSantis até agora no cenário nacional. De uma forma ou de outra, 2024 parece cada vez mais uma campanha de anormalização total.

Após os indiciamentos, para que DeSantis ou algum outro republicano superasse Trump, uma importante facção de eleitores republicanos teria que se cansar de Trump, o inimigo público e político fora da lei –efetivamente concordando com a cruzada "isso não é normal" do establishment americano.

No caso mais provável de uma revanche Biden-Trump, a notável possibilidade de uma campanha dirigida da prisão dominará tudo. O lado normal das coisas não deixará de importar, a situação econômica ainda desempenhará seu papel crucial, mas a sensação de anormalidade distorcerá todos os aspectos do debate partidário normal.

Apesar de todas as minhas dúvidas sobre a estratégia de anormalização, apesar dos bons números de Trump contra Biden nas pesquisas até agora, meu palpite é que isso funcionará para os democratas. A acusação de Stormy Daniels ainda parece uma aposta partidária. Mas no caso dos documentos sigilosos a culpa de Trump parece clara. E embora a acusação sobre o 6 de Janeiro pareça mais incerta do ponto de vista jurídico, ela concentrará a atenção nacional constante nos mesmos abusos de poder grosseiros que custaram tão caro aos republicanos trumpistas em 2022.

O fato de que os indiciamentos estão tornando mais difícil derrubar Trump como candidato republicano é apenas uma má sorte para os conservadores anti-Trump. Ele pediu isso, seus apoiadores estão escolhendo isso, e seus adversários democratas podem obter tanto a satisfação moral de uma condenação como os benefícios políticos de vencer nas urnas um candidato condenado.

Mas meus palpites sobre as perspectivas políticas de Trump certamente estavam errados antes. E há um precedente para uma estratégia de anormalização que vai até o processo legal sem realmente empurrar o demagogo para fora do palco. Um precedente como Berlusconi, na verdade, que enfrentou 35 processos criminais diferentes depois de entrar na política, recebeu apenas uma condenação clara —e finalmente foi removido da política apenas pelo mais normal de todos os fins: sua velhice e morte.