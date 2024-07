Os americanos não sabem o que é um clássico entre seleções sul-americanas na final de uma Copa América. A organização da competição foi um desastre, especialmente na partida final, realizada em um dos estádios que receberão o Mundial de 2026. Os tumultos foram enormes, com torcedores com e sem ingressos tentando entrar no campo. Espero que aprendam até a Copa.

A Argentina é novamente campeã, uma equipe sólida, viciada em ganhar títulos, mesmo sem o brilho de Messi. A cada vitória, aumenta a apaixonada relação entre os jogadores e a torcida. Lamentáveis foram os cantos racistas de alguns jogadores na comemoração do título dentro de um avião.

A Colômbia mostrou durante toda a competição que será um adversário difícil para as melhores seleções do mundo. James Rodríguez atuou bem durante toda a Copa América, menos na final, e foi eleito o melhor da competição. Eu votaria em Emiliano Martínez. A Argentina sofreu apenas um gol em seis jogos, o goleiro fez grandes defesas e foi importantíssimo na decisão por pênaltis contra o Equador.

Martínez fez ótima Copa América - Carmen Mandato - 14.jul.24/Getty Images via AFP

Os europeus se libertaram das escolhas sul-americanas de que o melhor é sempre o que faz gols e ou dá passes decisivos. Na Eurocopa, o eleito, merecidamente, foi o meio-campista Rodri, da Espanha. Por estar longe do gol adversário, não aparece nas estatísticas de artilheiros e de passes para gols. O Brasil precisa olhar mais para o jogo e menos para as estatísticas.

O Brasileirão, que já estava bom, ficará ainda melhor com a volta dos jogadores que estavam na Copa América, além da chegada de novos contratados. Os líderes Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (17) no estádio Nilton Santos. O Botafogo impressiona pela força física e pela técnica individual e coletiva. A equipe superou o luto pelo fracasso do ano passado.

O Palmeiras continua muito bem em todos os setores, com ótimas atuações de Estêvão e Raphael Veiga. Poderá ficar ainda melhor com a contratação de Felipe Anderson. A simbiose que existe entre os cruzamentos precisos de Veiga, em bola parada ou em andamento, e os bons cabeceadores lembra a que ocorreu na Colômbia, entre os cruzamentos de James Rodríguez e os cabeceadores. Assim saíram alguns gols.

Espero que os atritos entre a presidente do Palmeiras e o dono da SAF do Botafogo não sejam transportados para o jogo. Segundo todas as pessoas que viram na Justiça as acusações de John Textor ao Palmeiras por manipulação de resultados, elas são delirantes, sem qualquer relação com a realidade.

O Cruzeiro, que tem jogado bem, poderá ficar ainda melhor com as novas contratações. Cássio é um goleiraço. No pouco tempo que jogou, o meio-campista Matheus Henrique mostrou muita mobilidade e habilidade para defender. Matheus Pereira estava radiante após o jogo com a nova parceria.

Matheus Pereira tem jogado muito bem - Douglas Magno - 16.mai.24/AFP

Continua muito bem a estratégia usada pelo jovem técnico Seabra do Cruzeiro, inovadora no Brasil, de jogar sem centroavante, com Matheus Pereira pelo centro. Ele volta para receber a bola e abre espaços para os atacantes dos lados, Veron e Arthur Gomes, entrarem em diagonal para finalizar. Com a chegada do centroavante Kaio Jorge, o técnico terá uma boa opção. Já existe torcedor do Cruzeiro dizendo que em time que está ganhando não se mexe. Os bons técnicos são os que sabem alternar a maneira de jogar, mesmo que seja por um momento.

Matheus Pereira impressiona a cada dia mais com sua elegância para jogar, cabeça em pé, sem olhar para a bola, com muita técnica, clareza e concisão.