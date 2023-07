A Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que começa em 1º de setembro, prepara formatos inéditos para sua edição comemorativa de 40 anos, que prometem renovar o interesse das centenas de milhares de leitores que costumam passar pelos dez dias de evento.

Primeiro, o projeto "Páginas no Palco" vai trazer ao Riocentro grandes personalidades do teatro, como Vera Holtz, Cláudia Abreu e Beth Goulart, para realizar performances e leituras dramáticas baseadas em obras literárias consagradas, com direção da escritora e atriz Bianca Ramoneda.

A atriz Cláudia Abreu, que tem interpretado Virginia Woolf em um monólogo que roda o país - Karime Xavier/Folhapress

Além disso, o ciclo "Em Primeira Pessoa" abre a medalhões da literatura espaço mais confortável para falar sobre sua carreira e rememorar sua relação com os livros, numa proposta de oferecer mais tempo de discurso que nos debates usuais, que costumam ser bem cronometrados. A organização do evento compara essas breves palestras aos célebres Ted Talks.

Nesse formato, já estão confirmados o líder indígena Ailton Krenak e a escritora Conceição Evaristo, que será entrevistada por Eliana Alves Cruz. Outros convites ainda estão em aberto —e serão programados para momentos em que há visitação escolar mais intensa, para aproximar estudantes de grandes autores.

Segundo a poeta e crítica literária Stephanie Borges, uma das curadoras da edição deste ano, a ideia é que os escritores contem o que os levou ao encantamento com os livros.

"A Bienal guarda uma história afetiva para muita gente. Representa o primeiro contato que muitas pessoas têm com o livro na vida", afirma.

Ilustrações de Gabriela Heberle para a edição de "Huasipungo" da editora Pinard - Divulgação

SOBRE A BELEZA O próximo livro de Zadie Smith, "The Fraud", ainda nem saiu lá fora e já está sendo traduzido ao português por Camila von Holdefer. A Companhia das Letras prevê a publicação em 2024. É o primeiro romance histórico de uma das maiores escritoras do Reino Unido, um que a fez se debater com a onipresente influência de Charles Dickens. Ainda não se sabe se o título será mesmo "A Fraude". Deve ser.

SONHOS NÃO ENVELHECEM A Editora Unesp continua a investir no resgate das obras de Paul Singer, um dos maiores pensadores brasileiros do século passado, morto em 2018. Chega agora às livrarias o terceiro livro reeditado do autor, "Desenvolvimento e Política: Reflexões sobre a Crise dos Anos 1960", que pensa como superar a dependência econômica do país e se insere num dos debates mais prementes da intelectualidade do pós-guerra. Já estão circulando na mesma coleção "Uma Utopia Militante" e "Economia Solidária".

TÁ OK? João Cezar de Castro Rocha, crítico literário e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, põe na praça o primeiro livro do que deve ser uma trilogia sobre a retórica do bolsonarismo e a disseminação virtual do discurso de ódio, seu grande tema de estudo nos últimos anos. A obra sai pela Autêntica e tem lançamento em São Paulo no próximo dia 25.

LEVANTEI ATENTO, A TEMPO Artistas como Peri Pane, Gustavo Galo e Juliana Perdigão transformaram em música os poemas de Ledusha Spinardi, que acaba de completar 70 anos. A primeira apresentação das novas versões será na Livraria Megafauna, em São Paulo, neste sábado (15) às 17h.