Com quase 60 anos de estrada, a Perspectiva é uma das mais tradicionais editoras ainda em atividade. Desde a morte de seu fundador, o lendário editor Jacó Guinsburg, aos 97 anos em 2018, a casa segue numa trilha de renovação.

Hoje tocada por uma equipe liderada por sua viúva, Gita Guinsburg, e seu sobrinho Sergio Kon, ela explora com mais fervor terrenos como a psicanálise e a arquitetura, sem deixar de lado temas historicamente caros para a casa, referência na publicação de não ficção, como o teatro e as ciências sociais.

Leandro Junior fez esta pintura para a capa de 'O Céu para os Bastardos', estreia de Lilia Guerra na Todavia, sobre uma empregada doméstica que vive num bairro de periferia chamado Fim-de-Mundo - Leandro Junior/Divulgação

Neste aspecto, as relações raciais têm ganhado espaço desde o surgimento da coleção Palavras Negras, ativa desde a publicação de um texto de Abdias do Nascimento em 2012 —autor que voltará ao prelo da editora em 2024— e com uma nova série sobre hip-hop que teve entre seus destaques uma coletânea recente sobre os Racionais MCs.

Em breve, a iniciativa vai desembocar em edições como "Rodas Negras", em que o historiador Roberto Pereira observa a formação da identidade brasileira no século 20 a partir da capoeira e do samba, e em um volume tocado pelo sociólogo Matheus Gato sobre W.E.B DuBois, autor americano que tem sido alvo de atenção de diversas editoras.

A Perspectiva aposta ainda em uma análise ampla sobre discursos de ódio organizada pela historiadora uspiana Maria Luiza Tucci Carneiro; em um frondoso "Dicionário das Relações Étnico-Raciais"; e em um estudo sobre a estética e política da obra de Jorge Ben Jor feito por Allan da Rosa e Deivison Faustino.

Há ainda no forno uma obra sobre cultura negra da lavra de Patricia Hill Collins, sensação da última Feira do Livro em São Paulo, uma análise sobre Walter Benjamin pelo crítico Márcio Seligmann-Silva e, no campo da psicanálise, o simpático "Tuterapia", em que o quadrinista argentino Tute se retrata com humor no divã.

SOY LOCA POR TI... Editora referencial na publicação de mulheres, a Bazar do Tempo volta seu olhar nos próximos tempos à América Latina, trazendo escritoras ainda pouco conhecidas no Brasil. Só da Argentina, virá um volume de Laura Wittner com reflexões sobre a tradução e um livro de ensaios de Betina González sobre o processo de se assumir escritora.

...AMÉRICA Mas o panorama latino pintado pela editora é mais amplo. É ali que a peruana Claudia Salazar publica seu romance premiado sobre a luta armada que banhou seu país de sangue nos anos 1980; a chilena Arelis Uribe traz seu elogiado livro de contos "Quiltras"; e a equatoriana Yuliana Ortiz Ruano lança seu romance de estreia, "Fiebre de Carnaval".

Tudo a ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias; aberta para não assinantes. Carregando...

LOUCO POR TI DE AMORES O neurocientista mais popular do momento, Sidarta Ribeiro, prepara novas publicações não só em uma, mas duas editoras. A Companhia das Letras, que o tem editado nos últimos anos, traz dois novos livros: uma obra de fôlego sobre a evolução da mente humana, a sair em 2024, e uma mais curta sobre psicodélicos. E na Fósforo, ele publica um livro acessível e irreverente sobre a maconha, voltado a desfazer desinformações sobre a planta.