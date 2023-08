A jornalista Betina Anton conviveu de perto, décadas atrás, com uma das pessoas responsáveis por acobertar a presença —e a morte— do médico nazista Josef Mengele no Brasil.

Decidiu se debruçar sobre o assunto e agora transforma sua investigação sobre esse período —os anos em que o alemão, responsável por experimentos grotescos contra vítimas do Holocausto, se escondeu da Justiça com o apoio de uma comunidade de europeus expatriados— no livro-reportagem "Baviera Tropical", que sai pela Todavia em novembro.

A presença de Mengele no país só veio à tona anos depois de sua morte. Quando a história se tornou pública, uma das professoras que davam aula para a futura jornalista Betina desapareceu —e esse foi o primeiro fio puxado pela autora para empreender essa pesquisa de fôlego.

PARA QUE RIMAR... A argentina Camila Sosa Villada terá mais dois livros lançados por aqui no próximo ano, dessa vez por editoras diferentes. Na Companhia das Letras sai "Teses sobre uma Domesticação", que conta a história de uma atriz trans que adota um menino com seu marido, um homem gay. A história se amplia para uma discussão sobre os acordos tácitos que regem os relacionamentos —o livro, aliás, vai virar filme com a própria Villada interpretando o papel principal.

...AMOR E DOR Já a Fósforo vai lançar um ensaio autobiográfico menor chamado "A Viagem Inútil". E não se pode esquecer do livro "A Namorada de Sandro", de poemas e prosa lírica, que sai pela Tusquets, casa que lançou a autora de "O Parque das Irmãs Magníficas" no Brasil.

LAIA LADAIA Duas editoras menores também investem em literatura trans argentina. A nova Diadorim traz pela primeira vez para cá um livro de Naty Menstrual, destaque na cena travesti dos palcos de seu país desde os anos 1990. Em novembro, publica sua coletânea de contos "Chuva Dourada sobre Mim" com tradução de Amara Moira.

SABATANA AVE MARIA E a Moinhos está para lançar mais um romance de Gabriela Cabezón Cámara, do premiado "As Aventuras da China Iron". Traduzido por Silvia Massimini Felix, "Nossa Senhora do Barraco" conta a história de uma travesti que, depois de ser presa, passa a ser visitada pela figura de uma santa —e a partir daí, começa a ser respeitada na favela.