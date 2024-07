O escritor francês Édouard Louis confirmou sua presença na Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece de 9 a 13 de outubro, na qual deve ser um dos convidados de maior destaque.

O escritor francês Édouard Louis, um dos convidados da Flip 2024

Será a primeira vinda ao Brasil do autor de 31 anos, que é uma das maiores sensações da literatura francesa contemporânea. Ele se destacou primeiro na Tusquets, responsável por introduzir sua obra ao país com o best-seller "O Fim de Eddy", até que a Todavia comprou os direitos para publicar o autor em 2022.

A editora vai lançar, pouco antes da Flip, o inédito e recente "Monique se Liberta", tido como uma espécie de continuação de "Lutas e Metamorfoses de uma Mulher", livro publicado no ano passado sobre a separação de sua mãe do casamento opressivo com seu pai.

A mesma casa editou também "Quem Matou Meu Pai" e, há poucos meses, o ensaístico "Mudar: Método". Em breve, pretende relançar ainda os dois livros que haviam saído na editora concorrente.

O jovem escritor se transformou rapidamente num expoente daquilo que se convencionou chamar de autoficção —já protagonista da festa que trouxe ao Brasil uma de suas referências, Annie Ernaux, há dois anos.

Édouard Louis se notabilizou por transformar suas experiências de vida em romances de alta qualidade literária, da infância na miséria de uma cidade operária até o entendimento da própria homossexualidade, passando pelo doloroso relato de um estupro em "História da Violência".

GERAES Falando em festival literário, o da cidade mineira de Paracatu, comandado por Afonso Borges, vai acontecer de 28 de agosto a 1º de setembro com boas presenças internacionais, como a cubana Teresa Cárdenas e o italiano Emanuele Arioli, responsável por "Segurant, ou o Cavaleiro do Dragão", da saga da Távola Redonda. Entre os brasileiros, há Itamar Vieira Junior, Conceição Evaristo e Jeferson Tenório. A curadoria é de Borges com Sergio Abranches e Tom Farias, colunista do jornal.

EU ERA CRIANÇA A argentina Claudia Piñeiro, que fez sucesso em sua visita à Feira do Livro em São Paulo, já tem um próximo livro confirmado na Primavera Editorial, responsável por lançar seu "Catedrais". "Escrever um Silêncio" é a primeira obra de não ficção da autora no Brasil, um compilado de reflexões pessoais sobre escrita e sobre momentos políticos marcantes, como seu discurso na Câmara de Deputados de seu país em apoio à lei de interrupção voluntária da gravidez. O livro sai ainda este ano.

HOJE É VOCÊ A editora Nós, que também teve presença marcante na feira com Adelaide Ivánova, segue investindo em jovens poetas brasileiras. A casa vai lançar o próximo livro de Júlia de Carvalho Hansen, chamado "O Ano Passado", neste segundo semestre. É a primeira publicação da autora na casa.

SEDE DE VIVER TUDO E a psicanalista Vera Iaconelli, colunista da Folha, já prepara um novo livro na Zahar depois de lançar seu "Manifesto Antimaternalista" não faz nem um ano. "Felicidade Ordinária", uma coletânea de textos que vem publicando no jornal nos últimos sete anos, sai no final de setembro.