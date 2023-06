Restaurante Selvagem tem jantar com menu inspirado no Pantanal

São Paulo

Os ingredientes e preparos típicos da América do Sul são o tema de uma série de jantares promovidos para celebrar o aniversário de um ano do Selvagem, restaurante no parque Ibirapuera (av. Quarto Centenário, 454, portão 5, Vila Mariana).

O chef Filipe Leite convida cozinheiros do continente para elaborar menus. O primeiro encontro é nesta quinta (22), às 19h30, com receitas de Paulo Machado, chef especializado na cozinha do Pantanal.

Pudim de doce de leite do Recanto Ecológico do Rio da Prata, do chef Paulo Machado - Divulgação

A dupla prepara pratos como brandade de carne de jacaré, moqueca pantaneira e pudim de doce de leite. A refeição é harmonizada com drinques feitos com itens como cachaça e a fruta guavira, assinados pelo mixologista Jairo Gama.

A próxima convidada do projeto, batizado de Alma Selvagem, é a chef Luciana Lopes da Silva, do restaurante El Abrazo, no Uruguai.

O jantar custa R$ 290 por pessoa e inclui serviço, coquetel de boas-vindas, água e café. Reservas pelo telefone (11) 5198-0844.