Veja como variar a salada de batata com pesto de salsinha e cebolinha

Este pesto caseiro é feito com cebolinha fresca e salsinha no lugar do manjericão. É um molho vivo, ótimo para batatas. Vagens ou aspargos são acrescentados às batatas nos últimos minutos do cozimento, num preparo fácil de uma panela só.

Depois de escorridos, vegetais e batatas são devolvidos à panela quente para secar no calor residual —o que significa que sua salada de batata não ficará aguada. Misture as batatas com o pesto enquanto estiverem quentes, para que absorvam melhor os sabores. Esta receita é altamente adaptável: use qualquer legume à mão, como ervilhas, milho e brócolis.

Salada de batata com pesto de salsinha e cebolinha - Armando Rafael/NYT

Pronto em menos de uma hora, esse prato combina com churrasco, hambúrgueres, frango grelhado ou até frutos do mar. Além disso, fica melhor quando "descansa" um pouco e seus sabores se fundem –então você pode levá-lo à mesa e ele vai ganhar mais sabor com o passar das horas.

Prepare a salada de manhã cedo, ou mesmo na noite anterior, depois misture novamente ou monte pouco antes de servir.

SALADA DE BATATA

Rendimento: 6 a 8 porções

Tempo de preparo: 45 minutos

Ingredientes

1 kg de batatas bolinhas, cortadas ao meio

Sal e pimenta-do-reino a gosto

230 g de vagens ou aspargos, cortados em pedaços de 2,5 cm

¼ xícara (chá) de pinoli

2 dentes de alho descascados

1 xícara (chá) de folhas de salsinha

¾ xícara (chá) de azeite extravirgem

½ xícara (chá) de parmesão fresco ralado

½ xícara (chá) de cebolinha picada

2 colheres (sopa) de suco de limão

Modo de preparo

Em uma panela grande, misture as batatas com água salgada suficiente de forma que fiquem cobertas com mais de 5 cm; deixe ferver em fogo alto. Reduza o fogo e cozinhe até que as batatas estejam completamente macias no centro (8 a 12 minutos), adicionando as vagens ou aspargos nos últimos 1 a 2 minutos de cozimento. Escorra, volte a mistura para a panela quente e deixe descansar até secar bem, cerca de 2 minutos (com cuidado para não queimar) Enquanto isso, num processador de alimentos, bata o pinoli e o alho até ficarem bem picados. Adicione a salsa e bata, raspando as laterais e o fundo da tigela até misturar bem. Com o aparelho ligado, regue com azeite e bata até ficar homogêneo. Transfira o pesto para uma tigela grande. Tempere com sal e pimenta e acrescente o queijo, a cebolinha e o suco de limão; misture bem. Adicione a mistura de batata quente ao pesto e tempere com sal e pimenta. Misture. A salada pode ser feita com três horas de antecedência e mantida na geladeira. Leve à temperatura ambiente e mexa antes de servir