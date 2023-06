Tarte tatin é a sobremesa ideal para impressionar no Dia dos Namorados

São Paulo

Apesar de não ser das receitas mais complicadas, fazer uma tarte tatin também não chega a ser das tarefas mais simples do mundo. É preciso caramelizar as maçãs da torta sem que passem do ponto enquanto a massa assa até ficar crocante.

Basta atenção ao preparo, porém, para se chegar ao resultado perfeito, que compensa as etapas de preparo: maçãs douradas, macias e com sabor de caramelo intenso.

Além de gostosa, ela também chama a atenção, com as fatias da fruta invertidas, viradas para cima, o que a torna perfeita para impressionar no Dia dos Namorados, que acontece nesta segunda-feira (12).

Tarte tatin da cozinheira e escritora Heloisa Bacellar - Heloisa Bacellar/Divulgação

A receita, que pode ser feita na véspera, é da cozinheira e escritora Heloisa Bacellar, que esteve à frente do Lá da Venda, na Vila Madalena, e publica receitas em seu site, o Na Cozinha com Helô. Se quiser variar o preparo, ela indica fazer a torta com pera ou manga no lugar da maçã.

Outra dica de Helô é servir a torta ainda quente com sorvete de baunilha ou com creme de leite batido em chantilly com uma colherada de iogurte cremoso. Veja a seguir.

TARTE TATIN

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 1h45

Ingredientes

Para a maçã:

⅔ de xícara de açúcar (100 g)

125 g de manteiga gelada em cubinhos

10 maçãs ácidas médias (como fuji) ou 12 pequenas

⅓ de xícara de água (80 ml)

Canela em pó a gosto

Para a massa:

1 e ¾ de xícara de farinha de trigo (210 g)

⅓ de xícara de açúcar (50 g)

2 pitadas de flor de sal (ou sal comum)

100 g de manteiga gelada em cubinhos

1 gema de ovo

1 a 3 colheres (sopa) de água fria, aproximadamente (15 ml a 45 ml)

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Massa:

Misture a farinha, o açúcar, o sal, e a manteiga e esfarele até obter uma farofa. Junte a gema e trabalhe até formar uma massa macia que se descole das mãos (junte um pouquinho de água se estiver muito seca, ou de farinha se estiver pegajosa). Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 15 minutos

Abra a massa com um rolo sobre uma superfície polvilhada com farinha até conseguir um disco de uns 24 cm com a espessura de casca grossa de banana. Coloque o disco de massa sobre papel manteiga ou tapete de silicone apoiado sobre uma assadeira para ficar bem plano e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos

O disco de massa precisa estar muito gelado na hora de usar

Maçã e caramelo:

Descasque as maçãs, corte ao meio e retire os miolos com sementes e cabinhos

Separe uma panela média e que acomode as maçãs bem juntas. Coloque metade da manteiga com umas polvilhadas de canela numa panela e aqueça. Quando a manteiga derreter, junte os pedaços de maçã, mexa para envolver bem e tampe a panela

Mantendo o fogo baixo, cozinhe por uns 15 minutos, mexendo com delicadeza de 5 em 5 minutos para evitar que os pedaços se quebrem. Os pedaços devem ficar úmidos, brilhantes e começando a amaciar. Desligue o fogo, destampe a panela e reserve

Aqueça o forno a 180ºC por 10 minutos. Separe uma assadeira redonda de uns 20 cm

Coloque o açúcar numa panela pequena, regue com a água, misture só para umedecer e aqueça. Movimentando a panela de vez em quando, deixe no fogo sem mexer até conseguir um caramelo dourado claro, da cor de mel. Não deixe escurecer porque ele vai continuar cozinhando e pode amargar

Coloque a manteiga restante na panela e mexa até conseguir uma calda de caramelo bem cremosa e homogênea

Despeje o caramelo no fundo da assadeira e movimente para espalhar bem

Usando um garfo, coloque as maçãs lado a lado e bem juntas, mantendo o lado arredondado para baixo. Cubra toda a base da assadeira, sem espaços livres

Leve a assadeira com as maçãs ao forno por uns 15 minutos

Montagem: