Aprenda a fazer macarrão tagliatelle com abóbora para o Dia dos Namorados

As temperaturas do final do outono embalam o clima de romance do Dia dos Namorados e aqueles que forem comemorar cozinhando em casa podem seguir a receita da chef Gabriela Barretto. O prato é inspirado nos clássicos raviólis recheados com abóbora, mas em um formato diferente.

Tagliatelle com Abóbora Cabotiá Assada da chef Gabriela Barretto - Gui Galembeck/Divulgação

A cozinheira, que está por trás do restaurante Chou desde 2018, ensina a preparar o macarrão do tipo com a abóbora assada em pedaços. Autora do livro "Como Cozinhar sua Preguiça" (ed. Melhoramentos; 208 págs.), ela presa pela culinária descomplicada, ideal para quem não tem tanta familiaridade com a cozinha, mas quer impressionar a pessoa amada.

TAGLIATELLE COM ABÓBORA CABOTIÁ ASSADA

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

Meia abóbora cabotiá sem casca, cortada em cubos de mais ou menos 1,5 cm.

200 g de manteiga queimada

Casca de um limão-siciliano

1½ colher (sopa) de açúcar mascavo

200 g de avelãs sem casca, tostadas

1 punhado de sálvia fresca

Tagliatelle fresco ou seco para 4 pessoas (cerca de 800 g)

Noz-moscada a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

Queijo parmesão ou tipo grana ralado na hora

Modo de fazer: